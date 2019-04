Calcio, il Quiliano & Valleggia si schiera con Giovanni Mela: "Non è da un singolo episodio che si giudica un uomo"

A distanza di due giorni, gli addetti ai lavori tornano a discutere sull'episodio in cui si è ritagliato un ruolo da protagonista (in negativo) Giovanni Mela. Dopo la rete siglata, il bomber dell'Albenga eccede nell'esultanza e pochi minuti dopo lascia in inferiorità numerica la propria squadra per via della doppia ammonizione.

Il Quiliano & Valleggia si sente però in dovere di spezzare una lancia a favore del suo ex tesserato, emettendo una nota ufficiale:

La Società Quiliano & Valleggia vuole esprimere la sua vicinanza ad un suo ex

giocatore del Quiliano che in questo momento si trova in difficoltà.

Possiamo testimoniare come Giovanni MELA nei due anni e mezzo trascorsi con noi, sia stato un esempio di correttezza, serietà e dedizione sia come uomo che come calciatore, nel periodo trascorso con la nostra società si è contraddistinto per lealtà sportiva ed è stato un esempio verso i più giovani aiutandoli a crescere.

Non è da un singolo episodio che si giudica un uomo, uno sportivo.

GIOVANNI TI SIAMO VICINI