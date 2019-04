Calcio, Juniores Regionali. Finale salvo, il sollievo di mister Villa: "Quattro mesi di lavoro duro, contento per società e ragazzi"

E' arrivata al termine degli spareggi con la Voltrese il raggiungimento della salvezza per la Juniores Regionale del Finale, dopo un avvio di stagione complicato per la compagine giallorossa.

Dopo il netto successo dell'andata per 3-1 del "San Carlo" di Voltri, i ragazzi guidati da Franco Villa hanno saputo gestire il punteggio nel doppio scontro e così, pareggiando per 2-2 la gara di ritorno di sabato scorso, hanno certificato un'affannosa salvezza evitando l'onta della seconda retrocessione consecutiva.

"Devo ringraziare questi ragazzi perchè fino all'ultimo hanno dato tutto ciò che avevano, nonostante quella di sabato sia stata una gara particolare - commenta il tecnico dei giovani giallorossi attraverso i canali della società - sapevamo di avere un importante vantaggio maturato nella gara di andata ed incrementato nella prima frazione, ma dopo il pareggio della Voltrese abbiamo dovuto tirare fuori ancora un ultimo sforzo per riuscire a portare a casa questa salvezza".

"Non meritavamo di retrocedere - prosegue Villa - e anche la Voltrese si è dimostrata un osso duro fino in fondo. Sono contento per la società e per i ragazzi che in quattro mesi di lavoro duro e complicato hanno dimostrato di meritare questo traguardo".

Le fatiche per mister Villa, uomo ormai di piena fiducia della società di via Brunenghi, non si fermano qui. Coi suoi Giovanissimi il tecnico è infatti ancora in piena corsa per il titolo provinciale: "Sabato abbiamo disputato un'altra grandissima partita. Avevamo un solo risultato a disposizione e quello abbiamo ottenuto, meritandoci di disputare la finalissima ed avere un pass per le fasi regionali dell'anno prossimo".

Una gioia che guarda quindi anche al futuro: "Il Finale merita che i suoi ragazzi possano disputare un campionato giovanile regionale, anche in virtù del fatto che la domenica molti vengono convocati con la Prima Squadra. Penso anche agli Allievi che l'anno prossimo arriveranno in Juniores e troveranno un campionato regionale. Sono felice oggi perchè la salvezza era difficile, ma lo sono ancor di più per il futuro".