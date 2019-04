Calcio, Prima Categoria. Camporosso, saranno 90 minuti di passione. Zito carica l'ambiente: "Ci siamo costruiti questo sogno. Mister Luci come Ranieri a Roma? Speriamo faccia quello di Leicester..."

Il Camporosso ha ridotto il distacco dalla vetta nel campionato di Prima Categoria e ora la Veloce Savona dovrà difendere il punto che divide i rossoblù dal sogno.

"Ci siamo costruiti questo sogno". Tra i protagonisti di questa grande cavalcata c'è l'attaccante Francesco Zito, arrivato in doppia cifra dopo la doppietta alla Letimbro nell'ultimo turno di campionato: "Siamo partiti senza alcuna aspettativa - dichiara il numero 10 rossoblù - e strada facendo ci siamo costruiti questo sogno. Sicuramente è la mia miglior stagione, non ho mai segnato così tanto e sono contento di aver raggiunto la doppia cifra".

"Ho sangue rossoblù". Zito giura fedeltà al Camporosso anche per il futuro: "Io ho il sangue rossoblù come tanti miei altri compagni di squadra - sottolinea Zito - e non avrei nessun motivo per andare via".

L'attaccante chiude con una battuta su mister Carmelo Luci, condottiero di questa macchina perfetta e un po' come Claudio Ranieri alla Roma: "Mister Luci come Ranieri a Roma? Si, come paragone ci sta - conclude l'attaccante - speriamo anche che faccia come il Ranieri di Leicester..."