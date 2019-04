Calcio, Prima Categoria. Il Soccer Borghetto può festeggiare i playoff, Davide Tranchida: "Un grande risultato, ma adesso ci aspetteranno sfide ancora più dure"

E’ con una rete dagli 11 metri che il Soccer Borghetto supera il Don Bosco V. Intemelia e conquista matematicamente i playoff. A realizzare il goal è stato il capitano biancorosso Carparelli, al 23° centro stagionale, ma a contribuire, come fatto durante tutta la stagione, è stato anche l’estremo difensore Davide Tranchida, che è così intervenuto ai nostri microfoni:

“Per una neopromossa raggiungere i playoff è un traguardo straordinario, il nostro obiettivo ad inizio stagione era una salvezza senza troppi patemi, ma si sà che l’appetito vien mangiando e domenica dopo domenica ci siamo resi conto del potenziale a nostra disposizione. La prestazione di domenica non è stata brillantissima, anche perché dopo due settimane di sosta non era semplice riprendere a pieno regime e con ritmi alti, avendo inoltre davanti un avversario ostico ma che allo stesso tempo non doveva chiedere più nulla al proprio campionato. Ci siamo un po’ adattati al loro ritmo, senza riuscire ad affondare e trovare subito la rete. Il vantaggio, grazie alla trasformazione del rigore da parte di Carpa, ci ha però permesso di vincere la partita e raggiungere matematicamente questo storico risultato.”

Ora però ci sarà da provare l’assalto al terzo posto: “Nella prossima sfida giocheremo contro il Baia Alassio, una partita importante, contro una squadra ostica. Con il nostro successo e l’eventuale sconfitta del Pontelungo potremmo avere il vantaggio degli spareggi in casa, che non è una cosa da sottovalutare, una cosa difficile ma non impossibile. Arrivati a questo punto, anche disputando il playoff fuori dalle mura amiche, possiamo ritenerci comunque soddisfatti per quanto fatto fin qui. I favoriti rimangono in ogni caso i granata, sia che giochi in casa o in trasferta, ma noi non ci tireremo indietro. È una squadra costruita per quello, che da qualche anno punta al risultato raggiunto quest’anno e si sa che eventualmente il “Massabó” può essere la loro arma in più. Ma non per questo partiamo sconfitti, anzi, in una partita secca può succedere di tutto.”

L’esonero di mister Porcella ha dato una scossa alla squadra: “Il clima all’interno dello spogliatoio è buono, soprattutto dopo il traguardo raggiunto. L’esonero di Porcella ha portato ad un cambio di preparazione alla partita durante la settimana, concentrando di più l’aspetto del gioco senza comunque trascurare il lavoro fisico. Avendo avuto la preparazione atletica curata da mister Rox, ora come ora possiamo “vivere di rendita”, dato che una delle qualità del mister, oltre l’aspetto motivazionale, è quello di non lasciare nulla al caso. Per questo colgo l’occasione per ringraziarlo da parte mia e da parte di tutti i compagni per quello che ha fatto per noi. Se abbiamo raggiunto questo traguardo è anche merito suo, che ci ha guidati dal 13 agosto come fossimo la sua seconda famiglia.”