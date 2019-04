Calcio, Seconda Categoria. La Vadese è inarrestabile, Niccolò Enrile: "Risultato non scontato con la Nolese. Vittoria nei playoff? Sarebbe il coronamento di una stagione fantastica"

Per essere una neonata società la Vadese ha dimostrato fin da subito di essere bene strutturata, ma riuscire a centrare i playoff alla prima stagione è certamente un risultato storico. La netta vittoria per 6 a 1 di domenica contro la Nolese ha dimostrato una volta di più di che pasta sono fatti i ragazzi di mister Saltarelli, ma contando che delle sei reti realizzate sono ben cinque i marcatori diversi evidenzia come l’intera rosa sia molto competitiva. Tra questi troviamo Niccolò Enrile, al secondo centro stagionale, autore di un goal di pregevole fattura al volo dalla distanza, che ha così dichiarato ai nostri microfoni:

“Nonostante il risultato non è stata una partita semplice come potrebbe sembrare. Siamo andati sotto di un goal ma non ci siamo disuniti, tanto che a fine primo tempo abbiamo ribaltato il risultato. Penso che nella seconda frazione la nostra condizione fisica ci abbia aiutato a prendere il largo e a conquistare una vittoria meritata. Abbiamo espresso un buon gioco contro una squadra fisica e tecnica come la Nolese. Sono molto soddisfatto del goal, è uno dei più belli che abbia realizzato negli ultimi anni. La dedica va sicuramente ai miei genitori che non mi abbandonano mai e mi seguono ad ogni mia partita con entusiasmo e alla mia fidanzata Virginia che mi segue da casa mentre studia e che spero di convincere a venire ai playoff.”

Domenica l’ultima sfida del campionato con il Priamar, poi sarà la volta degli spareggi promozione: “I rossoblù sono una squadra forte, a inizio anno erano considerati tra i favoriti alla vittoria finale.” – prosegue il centrocampista – “Hanno avuto un po' di problemi e purtroppo si trovano in una situazione di classifica che di certo non rispecchia le loro qualità. Sarà una partita difficilissima, speriamo di portare a casa un buon risultato.”

Quando si è ai vertici della classifica non si può che pensare alla promozione: “La nostra, comunque vada, è stata una stagione straordinaria, siamo partiti a mille quando nessuno ci dava una lira; abbiamo lavorato giorno dopo giorno per essere in questa zona della classifica. Salire in Prima Categoria per noi vorrebbe dire tantissimo, innanzitutto per ripagare la società degli sforzi che fa quotidianamente per noi; poi per ripagare i nostri tifosi che ogni domenica ci seguono, anche in trasferta, e infine sarebbe importantissimo anche per noi che è dal 20 di agosto che fatichiamo sul campo, sempre insieme come una famiglia, per arrivare a ciò che tutti meritiamo.”