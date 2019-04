Motori: conferma d'argento per il giovane Doglio nel campionato europeo Trial

Si è svolto a Monza, all’interno del parco dell’autodromo, la seconda prova del Campionato Europeo di Trial.

Location suggestiva, il famoso tempio della velocità, con la sua parabolica e i suoi lunghi rettilinei ha fatto da cornice ad un evento magistralmente organizzato dal Moto Club Monza. Le prime due zone ricavate proprio sulla famosa curva sopraelevata, ed altre in sottobosco arricchite con grossi sassi portati lì per l’occasione, ripide salite di terra smossa con radici e fango hanno fatto selezione sui quasi 100 piloti partenti.

Dario Doglio, 14 anni, giovane portacolori del Moto Club Albenga, che corre nelle fila del Team Spea GasGas Italia, e da quest’ anno entrato a far parte del gruppo giovanile della Nazionale Trial, parte bene il primo giro, incappando poi, con un pizzico di sfortuna, in due banali errori che potevano costar caro. Riparte determinato e nella seconda tornata fa segnare un punteggio record. Chiudendo infatti il secondo giro ad una sola penalità riesce a fare un bel recupero, che lo porta al secondo posto in classifica finale.

In parte amareggiato per la mancata vittoria, ma visibilmente soddisfatto e contento, il giovane alfiere del Moto Club Albenga porta alto il nome di Albenga e del suo gruppo. Massima soddisfazione per tutto lo staff del sodalizio ingauno, che da sempre sostiene ed incita il suo giovane pilota.