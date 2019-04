Rugby: si chiude ufficialmente il Campionato di Serie A

Il Campionato di Serie A si chiude definitivamente con l’ultima giornata del girone di ritorno, e laurea per la semifinale i Lyons Piacenza, mentre l’Accademia Ivan Francescato gareggerà nei barrages con le due altre squadre classificate seconde dei gironi 2 e 3. Lyons, appunto, vincente al Carlini sul CUS Genova che nonostante la sconfitta è riuscito a conquistare un punto di bonus. Intanto la Pro Recco andando a vincere sul difficile campo del Parabiago si appaia all’ ASR ilano al terzo posto in classifica. Pro Recco esulta soprattutto per la promozione ottenuta dalla squadra dei Cadetti che andando ad espugnare il Denis Pierobi del Golfo dei Poeti, ottengono la promozione nella Serie C/1 Nazionale, e pertanto raggiungono gli altri Cadetti del CUS Genova, dell’Union Riviera e del Savona, che si confermano in questa categoria.

SERIE A GIRONE 1 (IX GIORNATA E ULTIMA DI RITORNO)

CUS Genova – Sitav Lyons Piacenza 24/40

Parabiago – Tossini Recco 24/33

ASR Milano – Accademia Ivan Francescato 46/27

TK Group VII Torino – CUS Milano 26/24

Edilnol Biella – Itinera CUS Torino 23/12

CLASSIFICA: Lyons Piacenza punti 79, Accademia 59, Recco ed ASR 52, CUS Torino 50, Parabiago 46, CUS Genova 43, Biella 37, VII Torino 27, CUS Milano 20.

SERIE B GIRONE 1 (IX GIORNATA E TERZULTIMA DI RITORNO)

Probiotical Amatori Novara – Amatori Genova 42/21

Everest Piacenza – Amatori Capoterra 36/7

Nordival Rovato – I Centurioni Lumezzane 16/13

Tutto Cialde Lecco – Amatori&Union Milano 58/19

Bergamo – Monferrato 26/37

Varese - Sertori Sondrio 29/33

CLASSIFICA GENERALE: i Centurioni punti 92, Monferrato 82, Rovato 79, Piacenza 66, Bergamo 57, Lecco (*) 49, Capoterra 46, Varese (*) 41, Sondrio 34, Amatori&Union 30, Amatori Genova 18, Novara 17.

(*) = da recuperare.

SERIE C/1 GIRONE 4 PROMOZIONE (IV GIORNATA - RITORNO)

Ivrea – Savona 58/33

San Mauro – CUS Genova/B 33/3

CUS Pavia – Rivoli 28/12

CLASSIFICA GENERALE: Ivrea punti 42, Savona 27, San Mauro 21, Rivoli e CUS Pavia 16, CUS Genova/B 12.

SERIE C/1 GIRONE 4 PASSAGGIO (IV GIORNATA - RITORNO)

Amatori Verbania – Union Rugby Riviera 14/18

CUS Torino/B – Biella/B 30/14

Stade Valdotain – Moncalieri 25/20

CLASSIFICA: Amatori Verbania e CUS Torino/B 31, Union Riviera e Stade Valdotain 28 , Moncalieri 12, Biella/B 7.

SERIE C/2 LIGURIA/PIEMONTE II FASE GIRONE A (II GG.RITORNO)

Golfo dei Poeti La Spezia – Pro Recco/B 16/22

Cuneo Pedona – Volvera 15/7

CLASSIFICA: Pro Recco/B punti 18, Cuneo Pedona punti 15, Volvera 10, Golfo dei Poeti Spezia 7.

SERIE C/2 LIGURIA/PIEMONTE GIRONE B (II GG.RITORNO)

Lions Tortona – R.C. Spezia 20/19

Chieri – Collegno 116/7

CLASSIFICA: Chieri punti 16, Tortona punti 14, Spezia (*) 10, Collegno (*) 4.

(*) = partite da recuperare.

UNDER 18 TERRITORIALE II FASE GIRONE A (V E ULTIMA GIORNATA RITORNO)

Ivrea – FTGI Embriaci2 38/19

FTGI RugbyLigues1 – Biella 19/61

Cuneo – Union Riviera 31/10

CLASSIFICA: Biella punti 46, Ivrea 40, FTGI RugbyLigues1 34, FTGI Embriaci2 12, Union Riviera 10, Cuneo 6.

UNDER 18 TERRITORIALE II FASE GIRONE 2 (VI E PENULTIMA GIORNATA/RITORNO)

Amatori Novara – San Mauro 22/36

Rivoli – Moncalieri 21/17

Amatori Genova – Collegno 45/5

FTGI RugbyLigues 2 in pausa.

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 41, FTGI RugbyLigues2 36, San Mauro 35, Novara 25, Rivoli 24, Moncalieri 19, Collegno 7.

UNDER 16 GIRONE 1 ELITE (VII GIORNATA RITORNO)

Bergamo – Province dell’Ovest 17/28

UNDER 16 TERRITORIALE II FASE GIRONE A (III GIORNATA E ULTIMA DI RITORNO)

Biella – CUS Torino 30/5

Monferrato – FTGI RugbyLigues 1 56/17

CLASSIFICA: CUS Torino punti 23, Biella 10, FTGI RugbyLigues1 8, Monferrato 7.

UNDER 16 TERRITORIALE II FASE GIRONE B (II GIORNATA RITORNO)

Moncalieri – Amatori Genova 5/73

Amatori Novara – CUS Genova 31/33

Rivoli in pausa.

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 30, CUS Genova 20, Novara 11, Rivoli 10, Moncalieri 2.

UNDER 16 TERRITORIALE II FASE GIRONE C (II GIORNATA RITORNO)

Chieri – FTGI RugbyLigues 2 48/15

Union Riviera – San Mauro 5/44

Collegno in pausa

CLASSIFICA: Collegno punti 24, Chieri 20, San Mauro 16, FTGI RugbyLigues2 10, Union Riviera punti – 3.