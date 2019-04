Volley, Serie C maschile. Il derby è ancora della Spinnaker, ma Finale cede solo al tie break

Nella giornata che ha certificato, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno dopo la vittoria del campionato arrivata due giornate or sono, la supremazia del Volley Laghezza sulla massima serie regionale della pallavolo maschile, con la vittoria degli spezzini contro la seconda della classe, vale a dire Lavagna, era il derby savonese a scaldare gli animi degli appassionati di volley.

Nell'inusuale, per quest'anno dalle parti del "PalAlessia", orario del sabato sera, è stata la Spinnaker Savona ad imporsi sui padroni di casa, bissando il successo della gara di andata senza tuttavia conquistare ancora una volta i tre punti.

Una gara intensa e ricca di emozioni, in una cornice di pubblico all'altezza di un sentito derby come quello tra le due maggiori scuole pallavolistiche maschili della nostra provincia, in cui a partire meglio sono stati proprio i padroni di casa del Volley Team Finale, avanti nel primo set 25-21.

Unico vero set dominato da una delle due parti il primo, ad anticipare altri quattro parziali da cardiopalma, con ben tre chiusi ai vantaggi. A conquistare il primo di questi gli ospiti che hanno raggiunto l'1-1 nel secondo parziale (28-30), cedendo ai padroni di casa nel terzo (26-24) ma in grado di arrivare ad un altro pareggio per 2-2 (23-25), prima di imporsi nel tie-break per 18-16.

Consolida così il proprio quarto posto il sestetto di coach Agosto, lontano dal gradino più basso del podio ma a debita distanza dalla quinta piazza, irraggiungibile ad una giornata dal termine per i ragazzi di coach Trotta, che con questo punto si assestano a metà classifica in attesa dell'ultima uscita stagionale nella complicata trasferta di Lavagna.

RISULTATI – GIORNATA 21

Avis Volley Finale - Spinnaker Savona 2-3

Acli Santa Sabina - Futura Avis Bertoni 3-0

Volley Laghezza - ADMO Volley 3-0

S. Antonio Spazio Genova - Grafiche Amadeo Sanremo 3-1

Zephyr Trading Spezia - 3Stelle Villaggio 3-0

Colombo Volley - Colombiera Sarzana 3-1

CLASSIFICA

1. Volley Laghezza 61

2. ADMO Volley 51

3. Zephyr Trading Spezia 50

4. Spinnaker Savona 40

5. S. Antonio Spazio Genova 33

6. Avis Volley Finale 27

7. Acli Santa Sabina 26

8. 3Stelle Villaggio 25

9. Futura Avis Bertoni 22

10. Colombo Volley 20

11. Grafiche Amadeo 12

12. Colombiera Sarzana 11