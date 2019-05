Campionati Regionali Giovanili di Staffette: a Boissano atletica Spezia Duferco in grande evidenza

L’impianto sportivo polivalente di Boissano ha ospitato il Campionato regionale di staffette per le categorie giovanili.

Circa 300 i giovani in gara provenienti dalle quattro province liguri.





In notevole evidenza la pattuglia dell’Atletica Spezia Duferco che si aggiudica la vittoria nella 4x100 Cadetti (Leonardo Viviani-Riccardo Maggetti-Gmaurizio Giancola-Federico Ribolla) in 48.69, la 3x100 Cadette corsa in 10.03.35 con la formazione Emma Panettieri- nina ribecchi-Melissa Sarti e la 4x100 ragazze con la formazione composta da Sofia Arioni, Sofia Gentile, Martina Prato e Linda Pecci che si aggiudicano la gara in 57.65.





La 4x100 Cadette vede l’affermazione dell’Atletica Varazze (Elisa Piccardo-Chiara Codino-Giada Bongiovanni-Chiara Crovetto) che concludono la prova in 53.12.





Nella 3x1000 Cadetti ad imporsi è il Gruppo Città di Genova, con Mattia Russo, Daniele Parodi e Federico Zampiga che giungono al traguardo in 9.03.81 prevalendo allo sprint su Atletica Spezia Duferco.





La 3x 800 ragazze è appannaggio del Cus Genova che si impone in maniera piuttosto netta correndo in 8.18.97 grazie al team composto da Maddalena Artesi, Sofia Carpi e Elena Perasso.





La 4x100 ragazzi premia il team della Nuova Atletica 92 (formazione Francesco Aulisco, Loris Pellarin, Luca Scardella e Diego Casotto), vittoriosa in 57.31.





Ed è il Trionfo Ligure ad aggiudicarsi la 3x800 in 7.29.61 schierando Giorgio Schettino, Filippo Bruno e Fikadu Santelia.





Ancora una bella giornata di gare presso l’impianto di Boissano che sabato 4 e domenica 5 maggio ospiterà la 1° fase del Campionato Regionale di Società Allievi/e: un week end da quasi un migliaio di presenze gara!!!