Loano, al PalaGarassini il Grand Prix Ligure di Fitness e Body Building

Loano. Domenica 5 maggio al PalaGarassini di Loano farà tappa il Grand Prix Ligure di Fitness e Body Building, valevole per il Campionato Italiano di Body Building. L'evento sportivo è stato organizzato da Heart & Fitness Club di Loano con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano sotto l'egida della Natural Body Building Union Italy. Il programma della giornata prevede: a partire dalle 15 le operazioni di peso degli atleti; alle 17.30 l'inizio delle competizioni. Ciascun atleta si confronterà con gli avversari in una serie di figure obbligatorie; i finalisti, poi, si esibiranno in una “routine” personale della durata di un minuto. In gara differenti categorie: man physique (-170 cm e +170 cm); bikini (-165 cm e +165 cm); beauty woman; over 40/50; altezza peso (easy=0/-170 cm/-180 cm); juniores; bikini over 35; man physique over 35; shape woman; body building (piccole, medie e alte taglie). I primi sei classificati di ciascuna categoria potranno accedere al Campionato Italiano di Body Building in programma a Roma il 22 e 23 giugno.