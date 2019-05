Calcio, Albenga. Caso Mela, interviene anche il sindaco Cangiano: "La politica resti fuori dallo sport"

Il Sindaco della città di Albenga e candidato consigliere Giorgio Cangiano, dopo i recenti episodi che hanno comportato la sconfitta della squadra locale che milita nel campionato di eccellenza mettendone a rischio la salvezza, rivolge un appello ai cittadini.

"Quanto successo domenica scorsa, come riconosciuto da tutti, è sicuramente sbagliato - dice il primo cittadino - a mio giudizio l'errore più grave è quello di cercare di far entrare la politica nel calcio e nel mondo dello sport. Questo però non è il momento di polemiche o di scontri, ma dell'unione da parte di tutti per ottenere la salvezza."

"Martedì sono andato a trovare la squadra al campo per ringraziare il Presidente, i dirigenti, l'allenatore e tutti i giocatori per quanto stanno facendo in questo campionato con impegno e determinazione. Sarebbe bello vedere domenica lo stadio Riva esaurito per far sentire il calore della città a questi ragazzi che ne sono certo, come sempre hanno fatto, metteranno il cuore per vincere" conclude il sindaco Cangiano.