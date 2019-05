Calcio, Eccellenza: ultimi novanta minuti roventi. Vado e Rivarolese vogliono la D, ma i giochi sono aperti soprattutto in coda

Saranno novanta minuti a dir poco vibranti quelli che si apprestano a disputare i giocatori militanti nel campionato di Eccellenza.

Al momento tutto è ancora in gioco, soprattutto in vetta, con il Vado sicuro della promozione in Serie D in caso di successo sulla Cairese.

I gialloblu, invece, in caso di vittoria proprio sul team di Tarabotto potrebbero ancora ambire al secondo posto in caso di sconfitta della Rivarolese ad Albenga, visto che gli ingauni dovranno necessariamente fare risultato per evitare la trappola playout.

Il medesimo obiettivo che hanno anche l'Alassio FC, chiamato all'impresa ad Imperia, il Rapallo, impegnato tra le mura amiche con il Busalla e la Sammargheritese, di scena al Broccardi contro il Real Valdivara.

Più tranquillo, invece il Molassana, pronta ad ospitare l'Angelo Baiardo, seppur il rischio playout non sia del tutto scontato.

Playout ormai obbligatori invece per il Ventimiglia, un traguardo comunque gradito, dato che, senza l'impresa con l'Imperia, i frontalieri avrebbero rischiato la retrocessione diretta per la regola dei sette punti.