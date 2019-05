Calcio giovanile: i 2010 e 2011 in campo per il torneo "Primavera Granata"

Il 25 aprile scorso si è svolto presso la "Casa Granata" al campo di Via Tissoni il tradizionale torneo della "Primavera Granata" dedicato alle leve 2010 e 2011.

I ragazzini della Veloce, dello Speranza, del Cengio e gli amici piemontesi della Voluntas di Nizza Monferrato si sono divertiti giocando, ridendo e scherzando, guidati dai propri allenatori, dirigenti e genitori.

Stante la giovine età dei partecipanti, come di consueto la manifestazione senza classifica finale.

Pur tuttavia genitori e parenti hanno avuto modo di apprezzare giocate di buon livello tecnico.

Perfetta l'organizzazione da parte della Società ospitante: coadiuvati da alcuni atleti della leva Giovanissimi 2005, i mister delle leve "grandi" (2002, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011) della FBC Veloce 1910 hanno arbitrato le partite per tutto il giorno; i dirigenti granata hanno invece "gestito" il punto di ristoro per gli affamati giocatori e per gli sfrenati supporters.

"Sono molto contento per la riuscita della manifestazione - ha dichiarato al termine il Presidente della Società granata Bertrand Viti – e ciò sia per la partecipazione delle squadre presenti, sia per l’impegno profuso in campo dai ragazzi, ma soprattutto per il clima di festa ed amicizia che si respirava sugli spalti”.

Una particolare menzione merita lo spirito di collaborazione che gli allenatori e i dirigenti Granata hanno mostrato, sintomo ancora una volta di come la FBC Veloce 1910 sia una vera "famiglia granata"!

Arrivederci al 1° maggio con le leve 2008 e 2009!