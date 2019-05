La Pallacanestro Alassio si aggiudica il prestigioso Memorial Papini di Rimini Under 15

Il Memorial Papini di Rimini è diventato uno dei tornei giovanili più importanti e quest’anno ha raccolto numeri impressionanti. Dal 22 al 25 aprile si è giocato in ventiquattro palestre dislocate nella città di Rimini e paesi limitrofi, si sono iscritte centoventiquattro squadre provenienti da tutta Italia divise nelle categorie dai più piccoli Aquilotti fino alla Under 15. Circa 1200 i giovani cestisti coinvolti sui campi di gara. Sono questi i numeri del Memorial Claudio Papini, giunto alla sua tredicesima edizione, e la Pallacanestro Alassio è stata invitata dal comitato organizzatore come lo scorso anno per il Silver.

Il lunedì di Pasquetta i ragazzi dell’Under 15 della Pallacanestro Alassio si dirigono alla volta di Rimini e arrivamo nella cittadina romagnola dopo pranzo; tempo di riposare un po e sono già in campo nella palestra di Spadarolo contro VARESE YOUNG EAGLES (12 vittorie su 12 partite disputate nel loro campionato). Al termine di un incontro molto equilibrato gli alassini vincono la partita negli ultimi minuti 60-52.

Durante il torneo i gialloblu alloggiano a Viserba e la sera scoprono una gelateria-pasticceria che sarà la loro meta preferita.

Martedi mattina, nella bella palestra di Villa Verucchio, l’Alassio con OLIMPIA CAMPOSAMPIERO PADOVA e in questo caso ottengono un ampio successo per 85-34 con tutti i gialloblu protagonisti in campo. Pranzo, giro per Rimini e la sera la compagine alassina, nella palestra di Viserba, affronta BSL SAN LAZZARO: “la gara é nervosa, noi giochiamo il nostro solito basket semplice cercando di ovviare ai loro raddoppi e riusciamo a portarla a casa con un buon 87-68. Il post partita si festeggia con una bella Crepes”.

Mercoledì è tempo di semifinali e al mattino ci il Team gialloblu si dirige verso il bel palazzetto di Santarcangelo dove di fronte trova BATTAGLIA MORTARA che disputa il campionato under 15 eccellenza lombardo: “Sappiamo che la gara non sarà facile ma dimostriamo maturità e alla fine vinciamo 56-52 risolvendo la partita negli ultimi minuti. Torniamo a Viserba, pranziamo, piadina per merenda e andiamo a vedere l'altra semifinale dove Dolphins Riccione supera Auxilium Torino che disputa il campionato eccellenza in Piemonte.”

Dopo aver festeggiato il compleanno di Andrea a cena e trascorso la serata al Pala Flaminio con tutte le squadre i ragazzi alassini tornano in albergo, riposano tutta la notte pronti per la finalissima del 25 aprile.

A Rimini l’Alassio trova di fronte una squadra molto piu fisica, DOLPHiNS RICCIONE, che nei primi minuti fa valere la propria fisicità prendendo un buon margine ma pian piano i gialloblu recuperano andando all'intervallo lungo sul 37-37: “A fine terzo quarto torniamo a -7 ma nell'ultimo periodo la voglia di vincere è tanta, sorpassiamo la squadra romagnola e in volata ci aggiudichiamo per 84-78 un bellissimo incontro dando inizio ai festeggiamenti per la conquista del Memorial Under 15 silver”

“Pranziamo in una delle migliori piadinerie di Rimini e ripartiamo orgogliosi di aver portato in alto i colori gialloblu in questo bellissimo torneo convinti che il ricordo resterà impresso in ognuno dei ragazzi presenti. Incredibile ma vero, partiti per Rimini con 14 ragazzi (otto del 2004 e sei del 2005) e la voglia di vivere, come in ogni torneo, una bella esperienza, ci siamo ritrovati, partita dopo partita, a disputare gare importanti che hanno fatto fare un notevole passo avanti a livello di maturità e consapevolezza nei propri mezzi ai nostri ragazzi”

Classifica finale:

1° Pall. Alassio 2° Dolphins Riccione 3° Battaglia Mortara 4° Auxilium Torino 5° Happy Basket Castelmaggiore 6° Loano Garassini 7° Bears Spinea 8° Varese Young Eagles 9° Invictus Bologna 10° Assigeco Piacenza 11° Masters Carate 12° Bsl San Lazzaro 13° Basket Seregno 14° Car Vigevano 15° Pallacanestro Prato 16° Olimpia Padova