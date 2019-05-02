Calcio, Eccellenza: tre giornate a Bosio, per la Cairese due turni a Prato, Doffo e Pastorino. Una domenica di stop per Giovanni Mela

CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 28/ 4/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE
PRATO STEFANO (CAIRESE) allontanato.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
BOSIO CRISTIANO (ANGELO BAIARDO)
Reagendo ad un contrasto subìto da un avversario, gli tirava un calcio all'addome senza conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
DOFFO LUCA (CAIRESE)
PASTORINO LEONARDO (CAIRESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
MELA GIOVANNI (ALBENGA 1928)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
GUIDOTTI FEDERICO (ANGELO BAIARDO)
MASSARA EDOARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
DI LAURO MARCO VINICIUS (IMPERIA)
MURA EDOARDO (RIVAROLESE 1919)
ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)
GALIERA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
ALLEGRO SIMONE (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FRANCO ROBERTO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
PIANA MATTEO (CAIRESE)
SAVIOZZI FRANCESCO (CAIRESE)
ERANIO LORENZO (RIVAROLESE 1919)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
SFINJARI ERNAND (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
CASTAGNA AMERIGO (IMPERIA)
FRANCESCHINI MANUEL (VALDIVARA 5 TERRE)
DADDI PIETRO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
ODASSO TOMMASO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
CARRO GAINZA MATEO GASTON (ALBENGA 1928)
BUONO NICOLO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
LUPO SIMONE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
MARTINO DANIELE (RAPALLO RUENTES 1914)
CIMINELLI FEDERICO (RIVAROLESE 1919)
NAPELLO MARCO (RIVAROLESE 1919)
FELICI GIORGIO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
VENTRICE PAOLO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
SPOZIO MATTEO (CAIRESE)
DE MARTINI LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
GRIPPINO ANDREA (VALDIVARA 5 TERRE)
REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
ANGIRILLO MATTIA (PIETRA LIGURE 1956)