Calcio. Sarà un'estate bollente: scatta il domino delle panchine nel'imperiese

Con i campionati ormai giunti verso la conclusione della propria Regular Season, ecco le tante voci sulle panchine delle squadre del Ponente: analizziamo la situazione dalla Serie D (Sanremese) fino alla Seconda Categoria delle squadre tenendo in considerazione che sarà un'estate bollente.

Sanremese. In casa Sanremese la situazione sembra delineata, con mister Lupo confermato anche per la prossima stagione. Salvo cataclismi sarà lui a guidare i matuziani.

Eccellenza. Più complicata la situazione in casa Imperia e Ventimiglia. I neroazzurri stanno sondando varie piste per affidare la panchina nella prossima stagione e in pole sarebbe scattato Bencardino (Dianese & Golfo). Più lontane, ma da non trascurare, le piste Bocchi e Mario Pisano (Pietra Ligure). Baldisserri è il grande sogno dei neroazzurri. I granata aspettano la salvezza attraverso i playout e non è detto che Veneziano confermi Luccisano e il suo staff. I sogni? Si chiamano Carlo Calabria e Roberto Biffi. In Eccellenza aggiungiamo anche il neopromosso Ospedaletti in bilico se ripartire dall'eroe della promozione Carlet o dall'esperto Caverzan, ex Ventimiglia e Finale.

Promozione. Estate bollente in casa Taggia, dove non è sicura la permanenza di Maiano. In caso di separazione dall'attuale tecnico la dirigenza, secondo rumors, potrebbe puntare forte su Arturo Notari, attuale tecnico della Sanremese Juniores. Il piano B è chiamato Roberto Biffi, ma è una strada molto complessa. Alla Dianese & Golfo, in caso di partenza di Bencardino destinazione Imperia, si potrebbe pensare al clamoroso ritorno di Sardo o alla scommessa Maiano. La Sanstevese ha praticamente già confermato Siciliano, ma deve trattenerlo da corti altrui.

Prima Categoria. Il Camporosso si sta per giocare il grande salto nella categoria superiore, ma in ogni caso continuerà con Luci. Il Don Bosco Valle Intemelia potrebbe separarsi da Medori dopo due stagioni: piace molto Siciliano. Lo stesso allenatore della Sanstevese è sul taccuino della Carlin's Boys neopromossa che sta valutando la conferma di Litardi ma anche Maiano. Potrebbe rientrare dopo un anno sabbatico il Bordighera Sant'Ampelio: in quel caso la prima scelta in panchina sarebbe Diego Bevilacqua.

Le altre squadre. Lo stesso Litardi è l'obiettivo numero uno per il dopo-Pesante all'Atletico Argentina, anche se Tirone (Riva Ligure) ha preso punti. Se Riva Ligure e Virtus Sanremo vogliono ripartire da Tirone e Moroni, situazione ancora in alto mare al Cervo FC e San Bartolomeo Calcio anche se i gialloblù potrebbero avere l'idea del Mitola-bis in testa