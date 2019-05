Calco, Prima Categoria A: sono sette i giocatori fermati dal Giudice Sportivo

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 28/ 4/2019

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

NONNIS NICHOLAS (AURORA CALCIO)

FERRARO MATTEO (PLODIO 1997)

PRUDENTE GIACOMO (PONTELUNGO 1949)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PANSERA OMAR (ALTARESE)

SAINO RICCARDO (ALTARESE)

BONADONNA ROCCO MICHAEL (PONTELUNGO 1949)

GIAMPA LUCA (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BADOINO GIACOMO (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCERRA LORENZO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

LEOCADIA MATTEO (BORGHETTO 1968)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GALLESIO ANDREA (PLODIO 1997)

SALINAS GABRIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

FERRO UMBERTO (AURORA CALCIO)

REBELLA FAUSTO (AURORA CALCIO)

WELTI ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

SANTELIA MIRKO (BORGHETTO 1968)

GAGLIARDO ANDREA (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BOVA PASQUALE (BORGHETTO 1968)

BOUSSAHA SAMI (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

VITTORI ANDREA (QUILIANO&VALLEGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

GERVASONI MATTIA (BAIA ALASSIO CALCIO)

SALVATICO OSCAR (PLODIO 1997)