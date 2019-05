Giudice Sportivo. Promozione: tutte le sanzioni in vista dell'ultima giornata di campionato

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 28/ 4/2019





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 5/2019

PROTO MARCO (SAN STEVESE) allontanato.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

RAGANINI GABRIELE (MIGNANEGO)

DELLAVECCHIA LUIGI (VOLTRESE VULTUR)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

FERRANDO FEDERICO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

STAMILLA ALESSIO (SAN STEVESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

VIGNOLO FILIPPO (LITTLE CLUB G.MORA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ANTONELLI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)

BARBIERI DAVIDE (CASARZA LIGURE)

SUETTA DANIELE (CELLE LIGURE)

CERRI SIMONE (FORZA E CORAGGIO)

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

MEMAJ MIRJAN (FORZA E CORAGGIO)

CANEPA MIRKO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SIGHIERI DAVIDE (GOLIARDICAPOLIS 1993)

IANNELLI LUCA (LITTLE CLUB G.MORA)

VALENZISE TOMMASO (SAN STEVESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE S.OLCESE)

GANDOLFO GIACOMO (REAL FIESCHI)

TERMINI MATTEO (VOLTRESE VULTUR)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ARDOVINO DAVIDE (CANALETTO SEPOR)

BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)

RAIOLA STEFANO (LITTLE CLUB G.MORA)

POZZO OLMO FRANCESCO (REAL FIESCHI)

AMMONIZIONE (XIII INFR)

BUSI MORRIS (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (XII INFR)

NICOLINI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DAMIANI ANDREA (A.C. BURLANDO 1959)

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

MORIELLI RICCARDO (LEGINO 1910)

GAGLIARDI ALESSIO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB LIBERI)

BURDISSO SIMONE (DIANESE E GOLFO 1923)

GARIBBO LUCA (DIANESE E GOLFO 1923)

PIAZZA FEDERICO (DIANESE E GOLFO 1923)

FERDANI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

VALLETTA MATTIA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

STELLA FEDERICO (FORZA E CORAGGIO)

PILI FILIPPO (LEGINO 1910)

DE MATTEI ALESSIO (LITTLE CLUB G.MORA)

MURATORE NICOLA (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FILIPPONE TOMMASO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

LANTERI DANIELE (SAN STEVESE)

BURDO EMANUELE (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (III INFR)

ERETTA GABRIELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DAIDONE ENRICO (CASARZA LIGURE)

VALLERGA DANIELE (CELLE LIGURE) ù

BRUNELLI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

TIRASSO DIEGO (MIGNANEGO) CADENAZZI

FABRIZIO (OSPEDALETTI CALCIO)

ASSALINO UMBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

CALVINI GIACOMO (SAN STEVESE)

GUIDETTI MATTEO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (II INFR)

ILARDO GIACOMO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

LONARDO MARCO (CANALETTO SEPOR)

CERRONE FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MORTILLARO SIMONE (MIGNANEGO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LENELLI NICOLA (FORZA E CORAGGIO)

GELMINI SAVERIO (MIGNANEGO)

FERRADA DIMITRI (SERRA RICCO 1971)

VIOLA ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)

PARODI RICCARDO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)