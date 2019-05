Calcio, AC Andora. Serve l'impresa per il salto in Prima Categoria. Mister Ghigliazza: "Battere l'Argentina allo Sclavi è un risultato degno della promozione"

Ultimo atto stagionale, domenica prossima per l'Andora . Un bivio senza ritorno per i biancoblu che, al termine dei novanta minuti contro l'atletico Argentina sapranno se saranno o meno promossi in Prima Categoria.

"La vittoria al 90° contro la San Filippo Neri deve darci grande energia per approcciare nel migliore dei modi la finale di Arma di Taggia, seppur non dobbiamo dimenticarci del primo tempo contro gli ingauni, disputato largamente al di sotto delle nostre qualità. Soprattutto contro una squadra competitiva come l'Argentina dovremo proporci in campo con un approccio completamente diverso.