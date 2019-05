Calcio, Albissola. Lavezzini non molla la presa: "Chiudiamo al meglio, per noi stessi e per evitare brutte sorprese. Martignago out"

Ultimo atto sul campo domani pomeriggio per l' Albissola , impegnata sul campo dell'Alessandria . I ceramisti vogliono concludere al meglio il proprio campionato, anche per cementare ulteriormente la propria classifica, come conferma mister Rino Lavezzini :

"La squadra sta bene e quando lavori duro vuoi solo scendere in campo per fare punti. Nessuno compie sacrifici in settimana per poi vederli vanificati nel corso della partita, motivo per cui faremo il possibile per tornare da Alessandria con l'intera posta in palio. Migliorare la classifica per i possibili punti restituiti al Cuneo? E' un'eventualità alla quale non voglio pensare, posso però dire che è paradossale arrivare all'ultima giornata del campionato senza la classifica stabilita. Cuneo e Lucchese domani si giocheranno le loro carte, stessa cosa faremo noi ad Alessandria".