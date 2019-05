Calcio, Albissola. Per lo stadio di Luceto si parte da 1500 posti, circa tre mesi per l'esecuzione dei primi lavori

Circa tre mesi dall'inizio dei lavori, sono queste le tempistiche previste per la costruzione della nuova tribuna centrale allo stadio di Luceto, la prossima nuova casa dell'Albissola Calcio.

Una struttura da circa 1100 posti, ai quali dovranno essere aggiunti altri 400 posti per il settore ospiti, con la possibilità futura di ulteriori ampliamenti.

E' questo il progetto annunciato e presentato dalla famiglia Colla, in tandem con l'ingegner Barilli e gli avvocati Fontana e Pelosi, presso il Comune di Albissola Superiore negli scorsi giorni. Per il via libera definitivo bisognerà attendere la nuova giunta e conseguente le elezioni, motivo per cui potrebbe verificarsi una nuova soluzione ponte per le prime partite del prossimo torneo di Serie C.

Probabile a questo punto che i Pirates Savona, società da oltre 100 tesserati di football americano che ha militato fino ad oggi a Luceto, possa spostarsi al "Faraggiana". I dialoghi tra il Comune e i due sodalizi stanno procedendo con reciproca cortesia da giorni, in attesa della quadra finale.