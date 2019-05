Calcio, Borgio Verezzi: Michele Bortolini lascia la panchina rossoblu

E' terminata ieri sera l'avventura di Michele Bortolini alla guida del Borgio Verezzi. Il tecnico ha infatti comunicato alla squadra la propria decisione di non proseguire il proprio percorso insieme alla Prima Squadra rossoblu.

"E' stata una decisione molto difficile - sottolinea lo stesso allenatore - in quanto in queste due stagioni il rapporto con la squadra si è cementato tantissimo, ma credo sia giusto per tutti andare a cercare nuovi stimoli dopo un biennio condotto in maniera davvero positiva. A Borgio si sono poste delle base importanti per il futuro e sono convinto che questa società abbia prospettive interessanti per quanto concerne le prossime annate. Il mio ringraziamento va ai giocatori, a Fabio Vignaroli per avermi concesso questa opportunità e ai collaboratori Mirko Cresci e Luca Vallese, il loro contributo è stato determinante.

Il mio futuro? Non ho ancora ricevuto proposte, vedremo quello che accadrà. Ora è giusto riposarsi e più avanti valutare le possibili opportunità, compatibilmente con gli impegni lavorativi e familiari, basilari per chi milita nel mondo dilettantistico".