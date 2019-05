Calcio. Caso Cairese-Rivarolese-Vado: non è escluso l'intervento della Procura Federale

Non sono stati emessi comunicati ufficiali da parte del Comitato Regionale Ligure dopo le voci emerse, ma subito seccamente smentite dai club, su un presunto premio a vincere istituito dalla Rivarolese a favore della Cairese per il match di domenica contro il Vado.

Voci emerse su un quotidiano nel corso della settimana, ma su cui non è escluso possa esserci qualche sviluppo: non è infatti escluso che gli atti sia no passati alla Procura Federale, quanto meno per fare chiarezza 360 gradi sulla questione.

Praticamente certa, invece, la presenza dei commissari di campo, per una partita che, dopo gli ultimi avvenimenti, si profila estremamente tesa