Calcio. Ligorna, novanta minuti per coronare il sogno playoff. Monteforte: "A Savona per vincere, sarebbe grandioso chiudere in bellezza una stagione già super positiva"

E' stata un'annata da incorniciare per il Ligorna di mister Monteforte. Conquistato con largo anticipo il traguardo salvezza, la squadra genovese ha mantenuto un altissimo livello di gioco anche nelle ultime giornate, restando aggrappata al sogno playoff.

La vittoria di domenica scorsa contro il Lecco ha permesso infatti a Valenti e compagni di consolidare il quarto posto in classifica, in attesa degli ultimi novanta minuti della regular season: "Conta soltanto vincere - le parole del tecnico genovese a due giorni dalla sfida del Bacigalupo contro il Savona - sappiamo di dover portare a casa i tre punti per avere la certezza matematica dei playoff, mentre loro avranno a disposizione due risultati su tre".

Nessun timore nei confronti di una squadra in notevole calo, nonostante gli ultimi due precedenti giocati sulle sponde del Letimbro abbiano premiato gli striscioni: "E' vero, lo scorso anno finì 4-2 per il Savona -sottolinea Monteforte - ma ogni gara resta una storia a sé. In trasferta abbiamo alzato l'asticella, giocando grandi partite come a Lecco e Borgosesia, nonostante un campo diverso dal nostro. Il Ligorna non ha piani B, andremo al Bacigalupo senza snaturare i nostri princìpi".

Inevitabile una battuta sulla grande cavalcata della squadra, andata oltre le più rosee aspettative di inizio stagione: "L'alzicella si è alzata con il passare delle settimane, grazie al fantastico lavoro di tutti i ragazzi. C'è grande determinazione per cercare di coronare questo sogno playoff, ma la stagione è da considerarsi già super positiva".