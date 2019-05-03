Calcio, Seconda Categoria B: tre turni a Lunati e Colombo, tutte le sanzioni settimanali

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 28/ 4/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 5/2019
PICCARDO LUCIANO (MURIALDO)
Allontanato.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 5/2019
ICARDO ALESSANDRO (MURIALDO)
Allontanato.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
LUNATI ALBERTO (MALLARE)
Espulso dalla panchina per proteste ed offese rivolte al D. G. Alla notifica del provvedimento, si ripeteva con insulti.
COLOMBI FILIPPO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
Ingiuriava ripetutamente e gravemente il DG. Alla notifica del provvedimento di allontanamento si ripeteva in tale atteggiamento.
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
TRAMAN MICHAEL (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (XV INFR)
SAMID DANHA (CALIZZANO 63)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
GENNARELLI MAURO (MALLARE)
CLEMENTE NICHOLAS (OLIMPIA CARCARESE)
NERO ANDREA (ROCCHETTESE)
MARCHI MATTEO (VADESE CALCIO 2018)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
XHURI GLEDI (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
AMMONIZIONE (VI INFR)
DE MADRE DAVIDE (MILLESIMO CALCIO)
SISMONDI MATTEO (MILLESIMO CALCIO)
PAONESSA GIUSEPPE (NOLESE R.G. 1946 2001)
CARUSO SAMUELE (OLIMPIA CARCARESE)
GALLIONE ANDREA (ROCCHETTESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BUONOCORE DAVIDE (MALLARE) PARRAGA CARRILLO
ANGEL RODOLFO (MALLARE)
NOSAKHARE JOHN KELLY (NOLESE R.G. 1946 2001)
HASANI BRUNO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
VALLONE FEDERICO (MALLARE)
PONTOGLIO STEFANO (MURIALDO)
AMMONIZIONE (II INFR)
ODDONE CRISTIANO (MURIALDO)
BORDONE NICCOLO (NOLESE R.G. 1946 2001)
CIRIO FRANCESCO (VADESE CALCIO 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
SISMONDI LUCA (MURIALDO)
PUPPO ALESSIO (NOLESE R.G. 1946 2001)
TRIOLO DOMENICO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)