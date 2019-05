Il Rugby Savona chiude a Pavia il campionato di C1

Si conclude il campionato di rugby C1 girone “Promozione” con il Rugby Savona in trasferta a Pavia, ore 15.30, ad affrontare il CUS.





Il campionato a ha già emesso le conclusioni, con Ivrea promosso in serie B, Savona saldamente al secondo posto per la seconda volta in tre anni; nel girone salvezza l’ Union Riviera Imperia chiuderà a metà classifica, confermando la C1 anche per la prossima stagione. Novità importanti per il prossimo anno la promozione dalla C2 del Recco/B e, putroppo la retrocessione dalla serie superione dell’Amatori Genova; alle squadre nominate si unisce il Cus Genova/B e quindi nella prossima stagione ben cinque compagini saranno presenti nella serie C 1. A questo punto il rimpianto è per il Cogoleto, squadra passata dalla serie B al nulla, che con la sua presenza avrebbe garantito un girone tutto ligure.





Detto questo, tornando alla partita di domenica, si ben comprende come le due formazioni scendano in campo senza il sacro fuoco della vittoria a tutti i costi.





Nelle varie occasioni di incontro le partite fra Cus Pavia e Savona sono sempre state l’ideale per giocatori e pubblico: un gioco di livello senza tensioni, spettatori sostenitori con garbo e terzi tempi fra amici. Ora più che mai ci si aspettano ottanta minuti di puro divertimento, con cui chiudere un lungo anno agonistico.

In casa Savona si spera di recuperare un paio di giocatori chiave, finalmente in forma dopo infortuni minori; un incontro è sempre una competizione, per quanto lo si possa affrontare senza assilli e nello spirito del rugby non ci saranno concessioni, l’obiettivo è l’ultima vittoria.





L’anno si conclude in trasferta, come sempre; alla Fontanassa le porte ad H sono già state spostate per permettere la sistemazione del campo in vista dell’ ottavo meeting internazionale di Atletica che prenderà vita il 29 maggio.









SERIE C/1 GIRONE 4 PROMOZIONE (ULTIMA GIORNATA)

Cus Pavia - Savona

Rivoli - CUS Genova/B

San Mauro - Ivrea





Classifica: Ivrea 42, Savona 27, San Mauro 21, Cus Pavia e Rivoli 16, Cus Genova 12.