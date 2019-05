Ginnastica Libera Spotornese: l'ultima prova di campionato non si conclude al meglio

28 aprile ultima prova di campionato per la Serie D di ginnastica ritmica, per le atlete della Ginnastica Libera.

Ancora una volta sono scese in pedana determinate, con esercizi molto validi e difficili, ma che purtroppo non sono stati ripagati, ad avviso della squadra spotornese, in modo giusto.

Ben 7 squadre sono scese in pedana, nei vari livelli, presentando le loro routine di gara: Collettivo,Successione/Coppia, Individuale che andavano a sommarsi per il punteggio finale.

Le piccole Eva Astigiano, Bianca Buccoliero e Micol Mucciolo nell'LC allieve hanno ottenuto il quarto posto, riscattandosi dalla prima prova, Nell'LC j/s la squadra di Delia Grumeza, Sofia La Scala e Elisa Testa nonostante eseguano prove senza errori, portando in pedana "veri" esercizi, ottengono un amaro quarto posto.

La squadra composta da Sara Carello, Martina Fiorinelli e Chiara Maglio, vincono nella categoria LD allieve, migliorando la propria prestazione, mentre la squadra junior/senior di Giada Nieuwenhauzen, Cecilia Zaccarini, Giulia Ricco e Sindi Domi ottiene il quarto posto dovuto a varie imprecisioni purtroppo.

Vittoria per la squadra LE j/s composta da Laura Ruda, Matilde Cantini, Marilù Rota e Giulia Zunino, dove esercizi ricchi di virtuosismi e difficoltà, hanno incantato sia pubblico che giuria.

Nel pomeriggio ancora una medaglia arriva dalla squadra LB j/s con Chiara Mossa, Gea Mantero e Ilaria Prestia che migliorandosi hanno ottenuto uno splendido bronzo. Ultima categoria in gara l'LA allieve, con le piccole Teresa Passalacqua, Alice Remiddi e Chiara Grassini che ottengono il sesto posto, scalando la classifica rispetto alla prima prova.



"Gioia e amarezza - sottolineano i dirigenti - concludono questa giornata, ma noi della Asd Ginnastica Libera siamo sempre pronti a migliorarci e diventare ancora più forti, facendo tesoro di tutto!

Prossimo appuntamento 4 maggio con la seconda prova individuale LD -LE".