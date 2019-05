Calcio. Albissola, per il futuro Colla rispolvera l'opzione Cairo: "Se ci dovessimo trovare in difficoltà con Luceto, potrebbe esserci un avvicinamento alla Cairese"

"La riconferma di Lavezzini? L'abbiamo già detto: in un modo o nell'altro rimarrà con la famiglia". Gian Piero Colla (amministratore delegato dell'Albissola) ha esordito rispondendo così ai cronisti alessandrini che, al termine del match che ha visto proprio l'Alessandria superare per 3-0 i ceramisti, chiedevano lumi sulla permanenza in biancoceleste del tecnico di Fidenza. "Lui dice di voler allenare e che non saprebbe che ruolo ricoprire? Ci sono tante cose da fare ad Albissola - ha poi aggiunto Colla - perché è una società che si sta costruendo".