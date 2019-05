Calcio, Cairese. Solari all'ultimo chilometro: "Facciamo il nostro, poi guarderemo il risultato degli altri"

Dalle parti di Cairo Montenotte si spera che quelli di domani non siano gli ultimi novanta minuti stagionali.

I gialloblu puntano ancora alla qualificazione ai prossimi playoff, seppur non sarà sufficiente battere la capolista Vado per aggiudicarsi il primo posto. L'Albenga, infatti, dovrà contemporaneamente battere la Rivarolese tra le mura dell'Annibale Riva.

"Sappiamo benissimo le dinamiche di classifica - sottolinea il tecnico Matteo Solari - motivo per cui dovremo essere concentrati esclusivamente sulla nostra gara. Il Vado già da oggi è una squadra di Serie D per i giocatori che ha a disposizione, il che rende la nostra stagione davvero di alto profilo. Rammarico per non essere vicini alla vetta? Penso che senza alcune vicissitudini la Cairese avrebbe potuto giocare la partita di domani per la vittoria del campionato, magari avendo a disposizione due risultati su tre. Non ci siamo mai lamentati per l'intero arco stagionale, ma in certe partite vi erano più giocatori in tribuna che sul campo. Ora però non è il momento dei rimpianti, facciamo del nostro meglio domani e a fine gara osserveremo tutti i risultati".