Calcio. Savona, insidia Ligorna sulla strada che porta ai playoff. Grandoni: "Partita vera, pronti a una bella battaglia sportiva" (VIDEO)

Cinque squadre in soli tre punti per conquistare ancora due piazzamenti playoff. L'ultimo turno del girone A di Serie D sarà quindi decisivo per disegnare la griglia degli spareggi, utili solamente in caso di domanda di ripescaggio in Serie C. Con la Sanremese già matematicamente seconda, Savona-Ligorna sarà il match clou di giornata, con Casale, Inveruno e Folgore Caratese pronte a sfruttare lo scontro tra terza e quarta della classe per tentare l'ultimo assalto ai playoff.

Agli striscioni basterà un pareggio per blindare il terzo posto, mentre i genovesi sono praticamente costretti a vincere per evitare la beffa proprio al foto-finish.

Mister Grandoni, alla vigilia di una gara che dovrebbe essere condizionata da vento e pioggia, risponde così alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza della vigilia: "Sarà una partita vera, una battaglia calcistica in cui entrambe le squadre avranno un obiettivo importante da raggiungere. Restano ancora fuori Garbini, Muzzi e Grandoni, ma tutto il resto della squadra è a completa disposizione per quest'ultima gara della stagione"