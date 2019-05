Calcio. Serie C: Albissola in vacanza, l'Alessandria vince 3-0 e vola ai playoff

ALESSANDRIA - ALBISSOLA 3-0 - 17' Maltese, 34' De Luca, 45'st Akamaddu

45'st+5 Game over ad Alessandria: finisce 3-0 per i locali che, in virtù della sconfitta del Pontedera a Lucca, volano ai playoff. Albissola che in classifica chiude a +4 sul Cuneo bloccato 0-0 dalla Pro Patria.

45'st TRIS ALESSANDRIA, GOL DI AKAMADDU! La rete del giocatore appena entrato fa calare il sipario sul match del "Moccagatta". Nel frattempo ecco il recupero: saranno 5 minuti.

43'st Ultime due sostituzioni per l'Alessandria: dentro Akamaddu e Delvino, fuori Coralli e Sbampato.

40'st Damonte impegna Pop con un tiro insidioso che l'estremo difensore di casa respinge negando il gol al numero 19 ospite. Sul prosieguo dell'azione Raja conclude a rete, pallone di poco sopra la traversa.

32'st Due innesti per mister Lavezzini: fuori Cais e Sibilia, dentro Silenzi e Raja.

28'st Doppia sostituzione per l'Alessandria: fuori Gjura e Gemignani, dentro Gazzi e Sartore.

26'st Bomba su punizione di Bellazzini, Albertoni vola e mette in corner con bravura.

24'st Albertoni nega il tris all'Alessandria, bell'intervento dell'estremo difensore ospite su un tocco ravvicinato dell'attacco di casa.

23'st Giunge al "Moccagatta" la notizia del vantaggio della Lucchese sul Pontedera, entusiasmo alle stelle sugli spalti: in questo momento Grigi ai playoff. Nel frattempo gol annullato all'Albissola: Oukhadda aveva battuto Pop, ma il tocco (molto probabilmente inutile) di Cisco (in posizione di fuorigioco) ha reso vana la marcatura biancoceleste.

12'st In arrivo due cambi per l'Albissola: dentro Oukhadda e Cisco, fuori Balestrero e Calcagno. Cambia anche l'Alessandria che manda in campo Gatto in sostituzione di Gerace.

10'st Problemi per Pop, portiere dell'Alessandria, che qualche minuto fa ha subito un colpo in occasione di un'uscita fuori dai pali: dopo l'intervento dello staff medico, il numero 1 dei Grigi torna regolarmente tra i pali. Intanto giunge il dato delle presenze sugli spalti: sono 1464 gli spettatori presenti quest'oggi al "Moccagatta".

1'st Riprende il gioco ad Alessandria, entrambe le squadre in campo con gli stessi elementi che hanno chiuso il primo tempo.

45'+2 Termina qui la prima frazione: Alessandria saldamente avanti dopo la prima parte di gara grazie alle reti di Maltese e De Luca giunte rispettivamente al 17' e al 34'. Albissola in palese difficoltà, vedremo se nella ripresa ci sarà una reazione da parte del team ligure.

45'+1 Calcagno crossa dalla destra, inserimento di Sibilia che viene però anticipato dalla difesa dei Grigi.

45' Saranno due i minuti di recupero prima dell'intervallo.

42' Pochi minuti alla fine del primo tempo, Alessandria padrona del match con l'Albissola che fatica a trovare spazi per portarsi nuovamente in avanti. Ci prova ora Cais con un colpo di testa, ma Pop è attento e blocca.

36' Gioca solo la squadra di casa: ancora Maltese alla conclusione, pallone sul fondo.

34' DE LUCA, 2-0 ALESSANDRIA! Incornata vincente del numero 9 dei Grigi, che raccoglie un cross dalla sinistra e fredda Albertoni. Tutto fin troppo facile per l'Alessandria.

32' Moretti su punizione: pallone che finisce ben oltre la traversa. Il numero 4 dell'Albissola ha provato a ripetere il gol segnato qualche giornata fa contro il Siena, non è arrivato però il bis.

26' Coralli al tiro dal limite, conclusione che di poco non trova la porta: altro brivido per la difesa ospite.

22' Alessandria che insiste, cross dalla sinistra e De Luca che manca l'appuntamento con il pallone. Lavezzini vede i suoi in difficoltà e passa al 3-5-2 con l'arretramento in mezzo al campo di Damonte e Balestrero largo a sinistra.

17' MALTESE, 1-0 ALESSANDRIA! Brutta palla persa da Russo nei pressi del centrocampo e contropiede dei Grigi finalizzato con precisione dal numero 10. Padroni di casa in vantaggio.

11' Bellazzini prova il tiro a giro, sfera sul fondo: nessun problema per Albertoni.

3' Risponde immediatamente l'Alessandria con una grande chance capitata sui piedi di De Luca, Albertoni salva in uscita chiudendo bene lo specchio della porta all'attaccante avversario.

2' Subito Albissola in avanti: corner di Moretti e colpo di testa di Damonte che non trova il bersaglio.

1' Inizia il match del "Moccagatta": padroni di casa in maglia grigia, pantaloncini e calzettoni neri. Ospiti in maglia rossa, con pantaloncini e calzettoni bianchi.