Calcio, Serie C: l'Albissola vuole togliersi ogni dubbio, alle 16:30 l'ultima di campionato con l'Alessandria

Muovere la classifica per evitare spiacevoli sorprese provenienti dalle aule di qualche tribunale. L'Albissola torna in campo quest'oggi al "Moccagatta" di Alessandria con la volontà di mettersi al riparo dalla possibile restituzione di punti al Cuneo: i biancorossi, infatti, attendono di ricevere indietro da 2 a 4 lunghezze che potrebbero riscrivere la lotta per non retrocedere.