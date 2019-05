Calcio, Soccer Borghetto. L'entusiasmo di Matteo Patacchini: "Ad Alassio per vincere ed ottenere il miglior piazzamento playoff possibile"

Ultimo appuntamento all'interno della regular season anche per il Soccer Borghetto, domani pomeriggio, contro la Baia Alassio. I biancorossi vanno alla ricerca del successo per sperare di agganciare il Pontelungo e prevalere nella classifica avulsa per affrontare i granata proprio tra le mura amiche.

Il clima nella truppa resta comunque alto, dopo la matematica certezza di disputare gli spareggi promozione, come conferma Matteo Patacchini:

"L'umore della squadra è molto alto: siamo un gruppo unito e ciò ha rappresentato la forza principale per raggiungere questo traguardo dei play off che, ad inizio stagione, da neo promossa sembrava irraggiungibile, nonostante la consapevolezza di essere una squadra forte.

Noi domani andiamo ad Alassio per vincere per giocarci fino in fondo le nostre carte al 100% perché sappiamo che disputare ii play off in casa rappresenterebbe un grosso punto a nostro vantaggio dati gli scontri precedenti durante il campionato.

Comunque vada ce la giocheremo a viso aperto senza aver nulla da perdere con la spensieratezza che ci ha contraddistinto nell'ultima parte di campionato. La mia stagione? Sono molto contento perché sono partito senza aspettative sapendo di essere un po' indietro rispetto agli altri, ma allenandomi con costanza e marcando durante tutti gli allenamenti gente del calibro di Marco Carparelli mi ha portato ad un grosso miglioramento riuscendo a ritagliarmi uno spazio negli 11 titolari in questa parte finale di campionato!

Il Soccer per me è una grande famiglia e sono veramente orgoglioso di fare parte di questa squadra e di questo gruppo a proposito voglio ringraziare il presidente Andrea Ferrara e Roberto Burastero che mi hanno permesso di farne parte e mi hanno dimostrato fiducia fin dal primo giorno"!