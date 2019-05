Calcio, tra il Vado e la Serie D resta l'ostacolo Cairese. Tarabotto: "Consapevoli dell'importanza del match, agonismo e determinazione faranno la differenza"

Non poteva esserci epilogo migliore per un campionato di Eccellenza che fin dalle prime giornate ha riservato grandissimo spettacolo. Resta infatti ancora tutto da decidere in testa alla classifica, con Vado e Rivarolese pronte a giocarsi le ultime carte per conquistare la promozione diretta in Serie D.

Con gli avvoltoi di mister Fresia di scena ad Albenga (a caccia di punti per evitare la lotteria dei playout), i rossoblù di Luca Tarabotto faranno visita alla Cairese, ancora in corsa per un piazzamento playoff (in caso di vittoria sul Vado e contemporaneo ko dei genovesi al "Riva"): "La settimana è trascorsa via liscia senza particolari problemi - le parole del tecnico vadese alla vigilia della super sfida in programma domani alle ore 15:00 - è una gara delicata che assume grandissima importanza per cercare di completare questo incredibile percorso intrapreso da gennaio, ma sarà come sempre fondamentale giocare con serenità e fiducia nei nostri mezzi".

Il percorso di avvicinamento al match clou di giornata è stato accompagnato da alcune voci, riportate da un quotidiano cartaceo e immediatamente smentite dai diretti interessati, di un possibile premio a vincere istituito dalla Rivarolese a favore dei gialloblù: "Sono chiacchiere che non mi interessano - sottolinea senza tanti giri di parole Tarabotto - è giusto che squadra, staff e società si concentrino esclusivamente su quello che accadrà all'interno del rettangolo verde, dove entrambe le squadre sapranno onorare un appuntamento così importante".

"Vado svantaggiato giocando al Rizzo invece che al Brin? I ragazzi hanno ormai acquisito una certa maturità - il pensiero finale del mister rossoblù - è chiaro che giocando su un campo meno largo possa essere più complicato sviluppare un certo di tipo di calcio, ma in partite del genere saranno agonismo, carattere e determinazione a fare la differenza".

Tutte le possibili combinazioni nel testa a testa al vertice

VADO IN SERIE D se...

- batte la Cairese

- pareggia con la Cairese e la Rivarolese perde o pareggia con l'Albenga

- perde con la Cairese e la Rivarolese perde con l'Albenga

RIVAROLESE IN SERIE D se...

- batte l'Albenga e il Vado perde o pareggia a Cairo

SPAREGGIO VADO - RIVAROLESE se...

- il Vado perde a Cairo e Albenga-Rivarolese finisce in parità