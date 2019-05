Calcio, Bragno. Cattardico storce il naso per i risultati delle altre squadre: "I nostri 52 punti sono tutti veri. Il futuro? In settimana ci incontreremo con la società"

Serviva una vittoria al Bragno e una combinazione di risultati a favore dei biancoverdi per vedere i valbormidesi qualificarsi ai playoff.

Il 2-2 a Voltri non è però bastato, inoltre i gialloblu genovesi sono retrocessi in Prima Categoria.

"Sono sempre stato pronto a giocarmi tutte le partite, come oggi - ha sottolineato l'allenatore del Bragno - cosa che però non è accaduto nell'ultimo periodo su numerosi campi. E' spiacevole che determinate squadre arrivate alla salvezza stacchino la spina alla 24° o alla 25° giornata, la Federazione penso che dovrebbe vigilare su queste situazioni, anche perchè poi tutto il movimento va a perdere di credibilità. Detto questo noi non abbiamo perso i playoff oggi, seppur ci sia grande orgoglio per i 104 punti raccolti nelle ultime due stagioni.

Il futuro? In settimana parlerò con la oscietà: i rapporti con il presidente e con il direttore sportivo Abbaldo sono ottimi. Ci siederemo attorno a un tavolo e valuteremo i programmi futuri. La certezza è una, a Bragno sto benissimo."