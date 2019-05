Calcio. Cairese, mister Solari non ha dubbi: "Onore al Vado, ma per quello che si è visto durante tutto l'anno la Cairese meritava un'altra posizione" (VIDEO)

È un bilancio agrodolce quello stilato da Matteo Solari , allenatore della Cairese , al termine del match perso contro il Vado . I valbormidesi chiudono il campionato in terza posizione mentre gli avversari di giornata volano in Serie D :

"Onore al Vado, ma per quello che si è visto durante tutto l'anno la Cairese meritava un'altra posizione - le parole del mister gialloblu a fine gara - Quando sono diventato allenatore nel 2017 avevo detto che la Cairese sarebbe tornata ad essere rispettata e temuta: gli avversari in questi anni se ne sono accorti. Se si può dire che la Cairese lancia già la sfida per il prossimo anno? Vedremo, ora non è ancora tempo".