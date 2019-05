Calcio, Ceriale: sospiro di sollievo nel finale, la vittoria col Serra Riccò vale i playout. Biolzi: "I complimenti vanno ai ragazzi"

Il Ceriale ha visto l'abisso fino al'82' ma i due gol del Bragno a Voltri hanno permesso ai biancoblu di Andrea Biolzi di agguantare davvero in extremis la possibilità di contendere la salvezza ai playout alla Sanstevese.

"Non abbiamo ancora fatto nulla - esordisce il tecnico ingauno - ma a pochi minuti dalla fine eravamo di fatto retrocessi. Il merito va assolutamente ai ragazzi per quanto sono riusciti a fare in questo periodo, soprattutto nel rimediare ad alcuni approcci alla partita non perfetti. Non siamo una squadra di "cuor di leone", ma l'impegno di tutto il gruppo è davvero stato encomiabile. Forse abbiamo caricato un pochino troppo dal punto di vista fisico durante le vacanze di Pasqua, vedremo di calibrare al meglio la preparazione in vista del doppio impegno con la Sanstevese".