Calcio. Eccellenza, il Vado supera anche l'ostacolo Cairese: è Serie D!

1' Si parte: locali in maglia gialla, pantaloncini blu e calzettoni gialli; ospiti in completo bianco con inserti rossoblu.

5' Brivido per la Cairese: leggerezza di Moraglio che con i piedi si complica la vita servendo involontariamente D'Antoni, l'attaccante rossoblu da posizione defilata non riesce però a trovare la porta.

Squadre già in campo, ma per l'avvio del secondo tempo si attende la ripresa del gioco anche ad Albenga dove la sfida tra i locali e la Rivarolese è in ritardo rispetto a quella del "Rizzo".

15'st La Cairese non si arrende: Brignone al tiro, deviazione della difesa in angolo.

25'st Primo cambio del match anche per il Vado: fuori Gallo, dentro Oubakent. Terza sostituzione invece per la Cairese che inserisce Cavallone al posto di Bruzzone.

La capolista tra pochi istanti sarà ospite della Cairese terza della classe, mentre la diretta inseguitrice (a -1 in classifica) sarà di scena sul campo di un'Albenga che si giocherà la salvezza diretta. Da non escludere l'ipotesi spareggio tra rossoblu e genovesi e nemmeno quella relativa ad un possibile spareggio per il secondo posto (che vale la qualificazione ai playoff nazionali) in caso di vittoria della Cairese e contemporanea sconfitta della Rivarolese (genovesi al momento a +3 sui valbormidesi).