Calcio, Savona. I tifosi ironizzano e lasciano vuota la "Perachino": "Solo off, niente play"

Com'era prevedibile i biglietti scontati a 5 euro per assistere a Savona - Ligorna, non hanno invitato il pubblico savonese ad accorrere al Bacigalupo. Anzi, nella Gradinata Perachino è apparso uno striscione eloquente ed ironico "Solo off, niente play", con i gradoni desolatamente vuoti, a testimoniare l'ormai profondo distacco tra la tifoseria organizzata biancoblu e la società di Via Cadorna.