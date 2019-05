Calcio. Savona-Ligorna, un pareggio che accontenta tutti: striscioni e genovesi qualificati ai playoff

SAVONA - LIGORNA 1-1 (25' Zunino, 70' Lombardi)

GAME OVER AL "BACIGALUPO": FINISCE 1-1 TRA SAVONA E LIGORNA, UN RISULTATO CHE PERMETTE A ENTRAMBE LE SQUADRE DI QUALIFICARSI AI PLAYOFF. Striscioni e genovesi si ritroveranno in campo tra sette giorni per la semifinale

90' tre minuti di recupero

83' esce dal campo Cambiaso, al suo posto Esposito

80' il pareggio sembra accontentare entrambe le squadre, visto il risultato che sta maturando a Inveruno, con i gialloblù avanti di tre reti sul Milano City

75' LOMBARDI! HA PAREGGIATO IL SAVONA: violenta conclusione in corsa del fantasista biancoblù, 1-1 al "Bacigalupo". Striscioni di nuovo terzi in classifica

72' ci prova subito l'ex Massese, destro fuori misura. Resiste il vantaggio del Ligorna, che in questo secondo tempo non si è quasi mai visto dalle parti di Fiory

71' Grandoni si gioca le carte Piacentini e Lombardi, fuori Tognoni e Bacigalupo

70' Bulgarelli è bravo a respingere l'angolo calciato da Cambiaso, sull'azione seguente Kallon conquista una punizione che il numero otto ex Albissola spreca malamente

68' ennesimo corner per il Savona, battuta di Tognoni e fallo in attacco di un giocatore biancoblù

65' Tognoni da posizione defilata, troppo centrale il suo destro per impensierire Bulgarelli

62' debutto in prima squadra per David, fuori Grani.

56' Degl'Innocenti calcia malamente da trenta metri, tentativo forzato e inutile del centrocampista biancoblù

55' ci prova il Savona nel tentativo di raddrizzare il punteggio, tanta volontà ma poca precisione in fase offensiva

50' entra Degl'Innocenti al posto di Miele, primo cambio per Grandoni

49' micidiale contropiede del Ligorna, il pallone arriva a Menegazzo che a tu per tu con Fiory non riesce a trovare la porta

46' si ricomincia, al momento nessuna sostituzione

SECONDO TEMPO

45+1' squadre al riposo con il Ligorna avanti 1-0 sul Savona: decide al momento il gol di Zunino al 25'. Bene gli strisconi rispetto alle ultime giornate, svantaggio francamente immeritato per l'undici biancoblù, al momento fuori dalla zona playoff

45' un minuto di recupero

43' conclusione debole direttamente sulla barriera, non riesce a scardinare il muro difensivo del Ligorna la squadaer di Grandoni

42' punizione dal limite per il Savona, sul pallone Vittiglio

39' Kallon ci prova dal vertice dell'area piccola, deviazione in angolo di Silvestri

34' ci prova di testa Tognoni, traiettoria velenosa che non crea pericoli a Bulgarelli

33' sale la tensione in campo, ammoniti per reciproche scorrettezze Tognoni e Zunino

31' Savona punito in maniera eccessiva considerando il buon approccio alla gara, preziosissimo il gol trovato dai genovesi nell'unica occasione fin qui creata

25' IL VANTAGGIO A SORPRESA DEL LIGORNA: conclusione rasoterra di Zunino, nulla da fare per Fiory. 0-1 al "Bacigalupo"

23' TRAVERSA DI VIRDIS! Preciso cross dalla destra di Vittiglio e stacco aereo del bomber biancoblù, che colpisce il legno della porta ospite a Bulgarelli battuto

18' terzo corner della gara a favore dei biancoblù, colpo di testa di Virdis deviato ancora sul fondo dalla difesa genovese

10' giallo per Capotos, punizione di Tognoni salvata con qualche difficoltà dall'estremo difensore Bulgarelli

8' buon avvio di Cambiaso e Tognoni, che sembrano i più ispirati all'interno del rettangolo verde. Genovesi pronti a colpire in contropiede

6' gradinata Perachino al momento deserta, con uno striscione che recita: "Solo OFF, niente PLAY". Prosegue la contestazione dei tifosi nei confronti dell'attuale dirigenza

1' inizia la sfida! Clima invernale al "Bacigalupo", fortissima tramontana in campo, con il Savona a sfavore di vento in questi primi quarantacinque minuti

PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio dal "Bacigalupo" di Savona. Ultimo turno della regular season per il girone A di Serie D, con Savona-Ligorna match clou di giornata. La sfida tra striscioni e genovesi, rispettivamente terzi e quarti in classifica, mette il palio punti decisivi in chiave playoff: alla squadra di Grandoni basta un punto per chiudere ogni discorso, mentre agli uomini di Monteforte è necessario un successo per evitare di essere risucchiati da Casale, Folgore Caratese e Inveruno, impegnate nei rispettivi match casalinghi contro Stresa, Borgaro e Milano City.

Formazioni: biancoblù con il 4-3-3, Ligorna con il classico 3-4-3

SAVONA (4-3-3): Fiory; Vittiglio, Venneri, Guarco, Grani; Bacigalupo, Miele, Cambiaso; Tognoni, Virdis, Kallon. A disposizione : Gallo, Aretuso, Esposito, Federico, Degl'Innocenti, David, Torelli, Piacentini, Lombardi. Allenatore : Grandoni