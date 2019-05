Calcio. Serie D, lotta serrata in zona playoff: Savona-Ligorna è il big match da dentro o fuori

Come uno spareggio anticipato. Il Savona chiude la regular season di Serie D ricevendo al Bacigalupo la sorpresa Ligorna, diretta concorrente per un piazzamento playoff, con Casale, Inveruno e Folgore Caratese ancora in lizza per acciuffare almeno il quinto posto.

I genovesi di Monteforte sono praticamente obbligati a vincere per evitare il sorpasso di nerostellati e brianzoli, impegnati contro le già retrocesse Borgaro e Stresa. Quasi certa la conferma del collaudatissimo 3-4-3, modulo che in questa stagione ha spesso imbrigliato squadre di livello superiore come il Lecco.

Pochi calcoli anche in casa biancoblù, nonostante un minimo vantaggio in classifica rispetto alla formazione del patron Torrice. Grandoni, dopo gli scarsi risultati dell'ultimo periodo, chiede ai suoi una prestazione gagliarda, per centrare almeno il tanto chiacchierato piazzamento playoff. Carte ovviamente coperte a livello di formazione, uniche certezze le assenze di Garbini e Muzzi.

Fischio d'inizio alle ore 15:00, webcronaca live su Svsport.it