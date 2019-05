Calcio, Albissola. Calore del sud e inesperienza della rosa, una battuta di Lavezzini scatena la reazione del presidente di Lega Ghirelli

Una battuta di spirito clamorosamente travisata, volta a evidenziare qualche limite di troppo dovuto all'età della rosa a propria disposizione e a sottolineare l'atmosfera tipica degli stadi del sud (vero e proprio dodicesimo uomo in campo delle squadre locali), ha gettato ingiustamente nella bufera mister Rino Lavezzini.

Il tecnico dell'Albissola, al termine del match perso contro l'Alessandria di sabato scorso, aveva commentato così la salvezza ottenuta dalla sua squadra (una permanenza in Serie C ancora non del tutto definitiva visti i possibili ribaltoni che potrebbero essere generati dalla restituzione di alcuni punti al Cuneo ndr): "Il problema nostro sarebbe stato anche quello di fare i playout e dover andare a giocare a Bisceglie: con una squadra giovane come la mia non ci avrebbero fatto nemmeno entrare in campo...".

Parole che tutti i presenti nella sala stampa hanno chiaramente interpretato come un riferimento scherzoso alla rosa dei ceramisti e non certo con tono denigratorio verso la compagine pugliese. Non è stato però così per chi ha riportato l'affermazione dell'allenatore di Fidenza addirittura al presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che non ha esitato a rispondere proprio al mister dei ceramisti:

"Mister, un consiglio, lasci perdere le polemiche inutili - le dichiarazioni di Ghirelli riportate dal portale online TuttoC.com - Se dovesse andare a Bisceglie, Lei e la sua squadra potrete andare tranquillamente. Certo se si dà voce a polemiche speciose, si rischia di esacerbare gli animi".