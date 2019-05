Calcio, Albissola. Damonte scaccia le sirene di mercato: "Mi piacerebbe rimanere in biancoceleste"

Loris Damonte , uno dei giocatori più esperti dell' Albissola , è intervenuto in sala stampa al termine della sfida persa per 0-3 dalla compagine biancoceleste sul campo dell' Alessandria . Ecco il suo commento giunto nell'immediato post partita:

"Era la prima volta che venivo qui da avversario - ha dichiarato il centrocampista classe '90 che ha militato nei Grigi dal 2008 al 2011 - sono contento di essere tornato: peccato per la nostra partita che è andata male, ma complimenti all'Alessandria per l'ottima gara disputata e per la qualificazione ai playoff. Quest'anno per me è stata un'annata abbastanza travagliata, un po' sfortunata: tra infortuni e squalifiche ho giocato poco, sono comunque contento che sia finita bene per noi. Il prossimo anno? Se al presidente va bene io resterei ad Albissola, da parte mia vorrei rimanere".