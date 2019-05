La Gradinata Nord e Stephan El Shaarawy ricordano Orsetta Grandis

Due striscioni e le dita al cielo per ricordare la sua passione per i colori rossoblu sia da tifosa che da fisioterapista del settore giovanile. Orsetta Grandis, la 25enne di Sassello che ha perso la vita a causa di un infarto in un motel di Casei Gerola lo scorso 22 aprile è stata ricordata ieri durante la partita Genoa-Roma tramite due gesti particolari.

“Ciao Orsi”, “Ciao Orsetta, stella rossoblu”, questo hanno recitato i due striscioni appesi in gradinata nord. Ma non solo, la Roma è andata in vantaggio grazie al gol dell’ex del savonese Stephan El Shaarawy, che l’ha ricordata disegnando una piccola O con le dita e poi ha puntato l’indice verso il cielo e in direzione degli striscioni.