Atletica Arcobaleno: ottimo riscontro di squadra tra le Allieve alla fase regionale del Campionato di Società

Si è svolta con buon successo di partecipazione la fase regionale del Campionato di Società dedicato ad Allievi ed Allieve (under 18).

Gestione non semplice della seconda giornata a causa delle forti raffiche di vento da nord che hanno condizionato anche i risultati tecnici. Organizzazione comunque adeguata all’evento grazie all’impegno del Comitato Regionale Ligure Fidal e Gruppo Giudici Gare supportati dai sodalizi locali Atletica Arcobaleno Savona ed Atletica Run Finale ligure, oltre che dagli encomiabili volontari del Boissano Team e della Croce di Malta di Boissano.

Per quanto riguarda la formazione dell’Atletica Arcobaleno Savona complessivamente ottimo riscontro di squadra tra le Allieve, con un punteggio che garantisce al momento la leadership regionale e colloca le girls nelle prime 10 posizioni nazionali. In copertina Anabel Vitale (doppietta ostacoli/lungo con performances di alto livello), Marella Toblini (oro su 400 e 200, con grande crono sui 200) e la mezzofondista Aurora Bado (prima in solitaria sia sui 1500 che sui 3000).

In campo maschile la squalifica delle 2 formazioni impegnate nella 4x100 e la situazione precaria di salute del top player Marco Zunino (comunque schierato sui 400, gara in cui si è imposto agevolmente realizzando l’ottimo tempo di 50.55) hanno portato ad un punteggio finale che colloca il team savonese in 2° posizione provvisoria alle spalle del Cus Genova, ma con ampi margini di miglioramento per la 2° fase, in programma sempre a Boissano il 18 e 19 Maggio.