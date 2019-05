Gymnica Loano: ricco bottino al campionato nazionale di Cervia

Domenica, a Cervia (RN), si è conclusa la 14° edizione del campionato nazionale CSI di ginnastica ritmica, dove circa 1.500 provenienti da tutte le regioni d’Italia, si sono date battaglia tra prove individuali ed esercizi di squadra, con composizioni spettacolari dagli alti contenuti tecnici.

Ottimo bottino per la A.S.D. Gymnica Loano, che ha ben figurato portando a casa 4 titoli nazionali e diversi podi con le ginnaste Giorgia Chiazzo, Salomè Pontanari e la piccola Beatrice Vigolungo. Buone prove anche per le altre ginnaste loanesi in gara alle prime esperienze in pedana, Lisa Bertolaso, Bianca Pacifico, Elena Speranza, Arianna Unfer, Gaia Lastrego ed Emilia Calcagno, che, pur non centrando il podio, si sono piazzate nella parte alta delle classifiche.