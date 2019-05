Skating Club Andora: eccellenti prestazioni nel libero al Palatrincee

Si è conclusa domenica al Palatrincee di Savona la seconda fase del Campionato Regionale FISR di pattinaggio artistico.



Le atlete dello Skating Club di Andora , allenate da Francesca Airoldi si sono distinte con eccellenti prestazioni nel loro programma di libero.

Pili Maura nella categoria Divisione Nazionale C conquista un meritatissimo primo posto laureandosi campionessa regionale e qualificandosi ai Campionati Nazionali.



Romano Aurora nella categoria Divisione Nazionale B medaglia d'argento con qualificazione al nazionale,

Entrambe le atlete rappresenteranno Andora a Piancavallo nel mese di luglio

Piumatti Veronica anch'essa medaglia d'argento che le permetterà di rappresentare, per il terzo anno consecutivo, la Liguria al Trofeo delle Regioni che si terrà a settembre in terra veneta.



Buoni i risultati anche per le atlete dello Skating Fly Andora, allenate da Francesca Airoldi e Sara Navacchi, che ottengono un settimo posto per Matilda Croce in ALLIEVI REGIONALI B, e un settimo posto anche per Nicole Esposito, GIOVANISSIMA A, al suo primo anno di agonismo.