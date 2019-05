Calcio, Eccellenza. Chiude in bellezza il Finale di Luca Peluffo: "Ambizioni di inizio stagione diverse, ma siamo contenti di questa salvezza"

Arrivare alla fatidica quota di quaranta punti era l'obbiettivo che, una volta raggiunta la salvezza e sfumate le velleità di alta classifica, si era prefissato il Finale.

Obbiettivo raggiunto domenica tra le mura amiche del "Borel" contro un Ventimiglia già ai play out ma tutt'altro che intenzionato a rendere la vita facile ai giallorossi, che affidano, tramite i loro social, il commento sulla partita e sulla stagione al proprio Direttore Sportivo, Luca Peluffo.

"La partita è stata una classica da fine stagione - ha tenuto a sottolineare Peluffo - con molti più giovani del solito in campo da ambo le parti ed un Ventimiglia venuto per giocarsi la sua onesta partita. Hanno esordito dei ragazzi nati nel 2002, altri del 2000 che erano con noi da inizio anno hanno avuto qualche scampolo di partita e quindi siamo soddisfatti di come abbiamo chiuso la stagione".

Una stagione iniziata tuttavia sotto tutt'altra stella: "Siamo partiti con velleità di classifica che non si rispecchiano in quanto visto nel finale di stagione. Volevamo fare il nostro buon campionato ed all'inizio ci stavamo riuscendo, siamo partiti restando in testa e passando il girone di Coppa Italia brillantemente e coltivando giuste ambizioni, sfociate poi nella vittoria contro il Rapallo e nel bel calcio che abbiamo sviluppato nella prima parte di stagione".

Da febbraio in poi però qualcosa si è incrinato, a partire dall'addio di mister Caverzan fino alla vittoria salvezza contro l'Alassio, e Peluffo non lo nasconde affatto: "Le ambizioni erano diverse, la squadra era giovane ed il loro entusiasmo (quello dei giovani, ndr) ci stava premiando. Poi siamo però incappati in un momento di risultati negativi a metà stagione che non ci ha permesso di restare agganciati al treno promozione. Vorrei ringraziare i mister Porzio e Sgambato che si sono prestati alla causa in un momento difficile, tenendo unito un gruppo e raggiungendo quello che la società gli chiedeva".

Tocca anche quello che sarà la prossima stagione poi il giovane diesse che, come anticipato dal nostro giornale la scorsa settimana, potrebbe essere lontano dal club di via Brunenghi: "Il mio futuro sarà ora andare ad assistere ai play out di questa categoria, dopo aver festeggiato con questi fantastici ragazzi, che porterò sempre con me, questa bellissima esperienza. Poi vedremo di incontrarci con la società e decidere qualcosa, se il mio futuro sarà qui o chissà dove".