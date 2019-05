Calcio. Imperia, per la panchina resta vivo il nome di Pisano

L'Imperia guarda avanti e alla prossima stagione. Se al momento da una parte sembra solo un sogno una possibile trattativa con il clamoroso ritorno in società di Pino Cipolla, dall'altra ecco cominciare a prendere forma le idee per la panchina neroazzurra della prossima stagione e il post-Colavito.

Bocchi e Bencardino in tandem? Salgono, secondo indiscrezioni, le quotazioni del tandem formato dal ritorno di Gian Luca Bocchi come allenatore e la figura di Alfredo Bencardino come Direttore Tecnico, un'ipotesi che all'attuale mister della Dianese & Golfo non dispiacerebbe come da lui stesso dichiarato sabato ai microfoni di rivierasport. Attenzione alla suggestione Mario Pisano, che però il Pietra Ligure vorrebbe tenere ad ogni costo: con lui pronto a sbarcare al 'Ciccione' anche Luca Baracco.

Parco giocatori. Ma c'è da vedere anche quali giocatori dell'attuale rosa potrebbero prendere parte al nuovo progetto neroazzurro. Da valutare le posizioni di Trucco, Castagna, Giglio, Corio e Faedo che ha festeggiato le 100 presenze in neroazzurro.

Potrebbero partire quasi sicuramente Di Lauro, Martelli e Mella, in bilico la posizione di Costantini. Tanti i giovani da confermare e per quanto riguardai nuovi innesti possibile il corteggiamento a Burdisso (nonostante le smentite del giocatore) con il rientro dai prestiti dei vari Canu e Chariq così come i due Vassallo.