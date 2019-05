Calcio, Prima Categoria. Grande festa in casa Veloce, Federico Damonte: "Una stagione fantastica con un gruppo straordinario. Futuro? Dovrò valutare attentamente"

Un risultato cercato e alla fine trovato per la Veloce che riconquista alla seconda stagione la Promozione. I ragazzi di mister Mario Gerundo hanno conquistato la vetta della classifica alla nona giornata e non l’hanno più abbandonata fino al triplice fischio contro il Cervo. Ad esprimere tutta la sua gioia è Federico Damonte, per lui sono tre i campionati vinti in carriera, uno degli ultimi arrivati nel gruppo granata:

“Nella prima parte di questa mi avventura ho fatto un po’ di fatica a trovare la giusta forma fisica, anche a causa di qualche problema di salute. Non smetterò mai di ringraziare mister Gerundo e mister Baldaccini, per tutta la fiducia che mi hanno dato nei momenti più difficili, sono state due persone davvero speciali in questa mia stagione e nella stagione della Veloce.”

Dopo un grande inizio a metà del girone di ritorno c’è stato un momento di flessione per i savonesi: “Siamo stati bravi nei momenti di difficoltà a rialzarci. Ci siamo aiutati e confrontati uno con l’altro, senza mai mollare. Abbiamo fatto tanti sacrifici, ma alla fine i risultati si sono visti. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questo viaggio, senza ombra di dubbio mi sento di dover dire che ce lo siamo meritato davvero tutti questo campionato.”

Al termine di un grande traguardo non possono mancare le dediche speciali: “Voglio fare una dedica speciale per la conquista di questo campionato a mio nonno Massimo, che ormai è più di un anno che è mancato. Sarebbe stato davvero contento di questo mio traguardo e per questo tutte le volte che sono entrato in campo facevo con la mano la lettera M in onore a lui e della mia fidanzata Marta.”

Un centrocampista da sette reti in campionato, che certamente farebbe comodo a molti allenatori: “Per decide il mio futuro è ancora molto presto, sicuramente parlerò con la società per valutare una mia permanenza in granata. Lasciare questa famiglia di ragazzi, anzi di fratelli, mi lascerebbe un grande vuoto dentro, proprio per questo valuterò attentamente la mia decisione.”